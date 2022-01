Il Napoli è in piena emergenza Covid. Giorno dopo giorno vengono fuori nuove positività, così la squadra e lo staff si stanno sottoponendo con più frequenza ai tamponi per riuscire ad affrontare la sfida di questa sera contro la Juve con meno problemi possibili. Ecco un nuovo contagiato, segnalato dallo stesso club campano:



In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati.