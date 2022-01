Il Napoli ha comunicato la positività al Covid di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. Si aggiungono ai positivi Osimhen (che è in Nigeria), Lozano (in Messico) poi Mario Rui e il Primavera Boffelli, più Malcuit che però non ha avuto contatti con il resto della squadra), un magazziniere, un membro dello staff e l’allenatore Luciano Spalletti​.



IL COMUNICATO - "In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di Alex Meret e di un membro dello staff tecnico. I positivi, regolarmente vaccinati, sono asintomatici e osserveranno il periodo di isolamento come da protocollo".