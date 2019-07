Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle!



Ilha ufficializzato il passaggio dial. La mezzala macedone lascia il club turco e diventa un nuovo giocatore del club partenopeo, che si aggiudica il classe '99 per una cifra intorno ai 16 milioni di euro: a ore in Italia, nella giornata di martedì raggiungerà Ancelotti e i suoi nuovi compagni a Dimaro.Questo il comunicato del: "Il nostro club ha raggiunto un accordo con la squadra italiana del Napoli per il trasferimento di Eljif Elmas. Il nostro giocatore andrà in Italia e dopo aver completato le visite mediche firmerà col suo nuovo club. Ringraziamo Eljif, per aver indossato con successo la nostra maglia e con lealtà i nostri colori. Ti auguriamo un futuro pieno di successi".