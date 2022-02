Il Napoli domani scenderà in campo per affrontare il Cagliari in vista della 26ª giornata. Allenamento questa mattina a Castel Volturno, ecco le ultime sulle condizioni degli indisponibili di Spalletti:



Il gruppo dopo una prima fase di torello e partita a campo ridotto, ha svolto esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. Fabián ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. Anguissa ha svolto terapie. Insigne non prenderà parte alla trasferta di Cagliari in seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa mattina.