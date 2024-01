Napoli, UFFICIALE Traoré: depositato il contratto

Hamed Junior Traoré è un nuovo calciatore del Napoli. La notizia era nell'aria già da tempo, anche grazie al superamento delle visite mediche effettuate nella giornata di ieri. Ora però è arrivata anche l'ufficialità. Non per mano del club, che ancora non ha diramato i classici comunicati, non per mando di Aurelo De Laurentiis, che solitamente annuncia su X (l'ex Twitter) gli acquisti di mercato, bensì grazie alla Lega Serie A, che ha aggiornato il proprio sito web con la notizia del contratto depositato.







LE CIFRE - Il centrocampista ex-Empoli e Sassuolo (e per cui ai tempi del club neroverde la Juventus aveva un diritto di prelazione) arriva alla corte di Walter Mazzarri dal Bournemouth con la formula del prestito con diritto di riscatto. Quest'ultimo è stato concordato sulla base di circa 25 milioni di euro.



LA MALATTIA ALLE SPALLE - Protagonista sfortunatissimo di questa stagione dove ha all'attivo solo 6 presenze (con un gol) e in cui di fatto l'ultima partita ufficiale con il club inglese l'ha disputata lo scorso 1 novembre, ha ormai smaltito la malaria, malattia contratta durante l'ultima sosta per le nazionali con la sua Costa d'Avorio. I test fisici sono andati bene e anche se difficilmente sarà fin da subito a disposizione sarà un rinforzo importante per il Napoli per questa seconda parte di stagione.