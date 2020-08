Tra le operazioni più importanti in casa Napoli c’è la cessione di Koulibaly. Il difensore senegalese è in uscita con il Manchester City che è pronto per portarlo alla corte di Pep Guardiola.



Al momento l’offerta da parte del club inglese è ferma a 73 milioni, mentre il Napoli è disposto a privarsene per non meno di 90 milioni. Così i citizens sono pronti per dare un ultimatum, ma Fali Ramadani, procuratore del giocatore, sa di non poter presentare la situazione in questo modo, dato che conosce De Laurentiis ed il timore è che potrebbe annullare la trattativa o porla in condizioni più complicate. Lo riporta l’edizione odierna de’ Il Mattino.