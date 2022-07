Undicesimo e ultimo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Gli azzurri questa mattina sono scesi in campo per la sessione mattutina di allenamento.



Prima volta per Ostigard, che ieri ha completato le visite mediche ed è stato presentato in conferenza stampa. Il difensore ex Genoa e Brighton ha svolto tutta la seduta con la squadra. A differenza di Politano che non si è unito ai compagni per il lavoro in campo ma ha portato una grossa fasciatura con ghiaccio al ginocchio destro. Il giocatore ha zoppicato vistosamente. Osimhen è rientrato in gruppo, così come Rrahmani. Olivera e Zielinski hanno svolto quasi tutta la seduta con la squadra, mentre Ounas ha fatto lavoro di scarico.