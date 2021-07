Undicesimo ed ultimo giorno di ritiro per il Napoli a Dimaro. Ieri c'è stata l'ultima amichevole per la squadra allenata da Luciano Spalletti terminata 1-0 contro la Pro Vercelli.



Questa mattina allenamento che ha visto fase di scarico e poche esercitazioni con il pallone. Ha lavorato a parte Zielinski, che deve ancora trovare la condizione migliore, mentre sono rimasti fuori Osimhen, Elmas e Petagna in seguito a qualche leggero affaticamento. Infortunati Demme e Palmiero.