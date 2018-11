Luis Vinicio, ex centrocampista di Napoli e Inter, ha parlato sulle pagine de Il Roma anche della Juventus: "È molto forte, ma nei momenti di difficoltà trova 'aiutini' che altri non hanno. Sono in Italia da oltre trent’anni, è così da sempre. Oltre gli arbitri? La Juve è una squadra completa, coperta in tutti i reparti: difesa, centrocampo, attacco. Sa giocare palla a terra, coi lanci lunghi, ha specialisti sui calci di punizione. Ma, sarò ripetitivo, non posso non sottolineare che quando ne ha bisogno, qualche 'aiutino' lo trova sempre. Come a Milano". Sull'Inter, infine: "Non ho mai creduto seriamente sull’Inter. Non mi piaceva come squadra, pur avendo ottimi giocatori. Anzi, voglio essere più preciso: mi piace eccome, ma non la vedo ancora pronta per il vertice. Non è ai livelli di Juve e Napoli".