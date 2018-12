Javier Moya, agente di Alberto Moreno, terzino del Liverpool, parla a CalcioNapoli24 del mancato passaggio dello spagnolo al Napoli: "Alberto non ha giocato l'ultima gara per un problema fisico, ma ora è completamente a disposizione. In passato quando Alberto era a Siviglia siamo stati contattati dal Napoli, ma non se n'è fatto nulla".