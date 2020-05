Il Governatore della Regione Campania, oggi ha aperto al ritorno in campo della SSC Napoli per gli allenamenti a Castel Volturno , in attesa di conoscere le decisioni della task force.Ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione Si Gonfia La Rete è intervenutomembro della task force per l'emergenza Coronavirus e Consigliere per la Salute della Regione Campania. Queste le sue parole:- "È nell'area di rischio più bassa e abbiamo dati molto confortanti. Però c'è bisogno sempre di prudenza perché una parte d'Italia è ancora indietro, nonostante ottimi miglioramenti. Possiamo tornare a una serie di attività ma considerando che dovremo convivere a lungo con il virus".- "Sarà valutata dalla nostra task force che ha un assetto variegato. Non c'è solo l'aspetto sanitario, ma secondo le condizioni descritte da De Luca non ci sarà nessun problema per ripartire".- "Non ci sono i tempi per far tornare il Napoli in campo già lunedì 4 maggio. Abbiamo bisogno di più tempo. Lunedì inizieremo gli incontri per valutare. La priorità nel weekend sarà controllare gli arrivi dal nord. Riguardo la questione del Napoli ne riparleremo settimana prossima".