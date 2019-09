Nuovo appuntamento imperdibile su Calciomercato.com con La Pagella di Stefano Agresti. Il nostro direttore affronta i più importanti temi dell'attualità calcistica, assegnando un voto a ognuno di questi. L'argomento trattato oggi è la diffusione dei dati relativi al monte ingaggi delle 20 formazioni di Serie A e le sorprese, in positivo e in negativo non mancano.



BUONI E CATTIVI – Non si può non elogiare la politica virtuosa dell'Atalanta di Percassi, tra le squadre con gli stipendi più bassi e la resa in campo migliore. Da promuovere anche il Napoli, con De Laurentiis che ha deciso di alzare la posta negli ultimi anni e risultati che attestano il suo club stabilmente tra le realtà più importanti del nostro calcio. Bocciata invece la Roma, che anche con gli ultimi arrivati dal mercato ha deciso di adottare una politica molto rischiosa, tutt'altro che al risparmio.