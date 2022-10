Il Napoli poteva chiudere il colpo Kvaratskhelia già nel corso dell'estate 2020. Il talento georgiano era seguito da Giuntoli, ma anche da Juventus, Milan, Ajax, Leeds United, Everton, Tottenham e Bayer Leverkusen. All'epoca però, a 19 anni, aveva una valutazione di 30 milioni di euro e nessun top club affondò il colpo con il Rubin Kazan. Bravo Giuntoli a non perderne le tracce a chiudere l'affare a giugno per soli 10 milioni di euro nel momento del suo ritorno in patria alla Dinamo Batumi