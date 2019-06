"La Gazza scrive che Ancelotti avrebbe detto Ok alla vendita di Allan e Insigne. Possiamo definirla la prima grossa bufala della stagione. I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate”: questo il tweet del club azzurro che utilizza un linguaggio molto poco convenzionale nei toni ed apre a scenari che, attraverso un tweet, il mondo del football era poco incline ad apprendere. De facto, con il cinguettio, il Napoli ha aperto la strada alla cessione di di due dei calciatori più importanti della sua rosa: ma, soprattutto, ha sdoganato un principio.



INCEDIBILI? Quel “ Se dovessero arrivare verranno valutate” è la parte più importante del tweet, forse l'unica che conta davvero. Perché specifica che nel Napoli non esistono incedibili. Neppure Koulibaly. Su Insigne è doveroso un approfondimento: il Napoli partiva da una richiesta iniziale che si avvicinava ai 100 milioni. Ora, un'offerta da 70 milioni potrebbe essere più che sufficiente ad assecondare Aurelio De Laurentiis a sedersi al tavolo delle trattative. Così come, l'intransigenza dimostrata nei confronti di Allan e del PSG lo scorso inverno è mutata: da 60 milioni più bonus si riflette, senza particolari preclusioni, per l'eventuale cessioni. Non si tratta di svendite estive, di saldi visto il caldo incombente: ADL è consapevole che il restiling della rosa voluto da Ancelotti è costoso, che il ciclo di certi calciatori al Napoli può essere anche concluso. Ed è per questo motivo che ci sarà una diversa gestione: anche, per esempio, di Mertens che senza rinnovo potrebbe anche lasciare l'azzurro. L'unico, davvero, incedibile resterebbe Koulibaly. Anche Ancelotti ha fatto arrivare messaggi in tal senso, dal senegalese vuole ripartire. Dopo, però, le parole di ieri del centrale seguite al match di Coppa d'Africa, anche su Kalidou si allunga un'ombra in un mercato che nelle prossime ore potrebbe iniziare a regalare i primi fuochi pirotecnici.