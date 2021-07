Il mercato del Napoli ad oggi vive una fase di stallo. In entrata sono previsti un centrocampista, un terzino sinistro e un centrale difensivo qualora dovesse partire Sebastiano Luperto.



Per quanto riguarda le uscite non è pervenuta ancora nessun'offerta, o perlomeno una capace di strappare un sì a De Laurentiis. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica saranno decisive le richieste per i vari Insigne, Fabián Ruiz, Zielinski, Koulibaly e Manolas. Ne partiranno al massimo uno o due per risistemare i conti e consentire l'acquisto di alcuni rinforzi chiesti da Spalletti.