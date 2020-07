Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'esperto di mercato RAI, Ciro Venerato. Ecco le sue parole riguardo la situazione Napoli:



MILIK - "Andrà via dal Napoli al 100% a fine stagione. Il giocatore non vuole rinnovare per motivi professionali (chiuso da Mertens, ndr) e per motivi contrattuali. Lui ha scelto la Juventus, il Napoli lo sa e aspetta l'offerta. Nel frattempo ha dato il via libera agli agenti del giocatore. De Laurentiis lo valuta 50 milioni, a meno che non venga inserito Bernardeschi nell'affare. Però lì subentrano problemi di diritti di immagine e ingaggio. La Juventus non è l'unica squadra su Milik: ci sono anche Tottenham, Newcastle e Atletico Madrid. Lui ha scelto la Juve, ma la decisione è del Napoli".



OSIMHEN - "L'entourage spinge per portarlo a Napoli. Ho sentito gli agenti e sono seccati. Dopo i colloqui con De Laurentiis e Gattuso e quei due giorni a Napoli si aspettavano il sì del giocatore per iniziare ad abbozzare il contratto. Mentre Osimhen prende tempo. Tra Osimhen e Pépé c'è differenza tra le procure: mentre per il secondo l'entourage ha messo fretta all'Arsenal, gli agenti del primo vogliono mantenere la parola data al Napoli".