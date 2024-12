Napoli-Venezia LIVE, le formazioni ufficiali: Conte col tridente dei big, Di Francesco lascia fuori Pohjanpalo

Getty Images

Ilospita ilalin un match valevole per la 18esima giornata di. La squadra dicerca una vittoria che le consentirebbe di, mentre la squadra diè alla caccia di preziosi punti per la corsa alla salvezza. Per quanto riguarda i(5 vittorie e 3 pareggi), mantenendo la porta inviolata in tutte le cinque partite più recenti. L’ultimo successo dei veneti contro i partenopei nel massimo campionato risale all’8 marzo 1942 (4-1)., grazie a quattro vittorie e tre pareggi; i partenopei hanno mantenuto la porta inviolata nei tre incontri più recenti contro i veneti. Oggi tutti in campo alle 15,

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.(3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Oristanio, Yeboah