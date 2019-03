Simone Verdi, esterno del Napoli, è intervenuto al microfono di Sky Sport al 45' del match contro il Sassuolo: "Avrei dovuto sfruttare la mia chance su quell'azione fantastica. Stiamo giocando contro una squadra organizzata, dobbiamo alzare l'intensità per metterla in difficoltà. Ora non abbiamo abbassare la concentrazione e proviamo a sfruttare le occasioni che verranno".