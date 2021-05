Per ottenere la qualificazione in Champions League Gennaro Gattuso si affida ai solito uomini. Per cui Osimhen in attacco e Meret in porta, c'è Lozano sulla destra. Confermato il portiere anche nel Verona con Pandur preferito a Silvestri mentre davanti spazio a Kalinic. Di seguito le formazioni ufficiali:



NAPOLI - Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Zielinski, Lozano, Osimhen; Insigne.



VERONA - Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic.