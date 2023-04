. Dopo la sconfitta contro il Milan nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la squadra disi rituffa sul campionato, con l'obiettivo di chiudere quanto prima i conti per lo scudetto. "La partita è doppiamente importante perché", ha dichiarato Spalletti alla vigilia, sottolineando la delicatezza di un match che arriva a tre giorni dal, in programma martedì a Napoli. In previsione della sfida con il Milan,, con l'obiettivo di centrare una vittoria che al Maradona manca dai 3 punti ottenuti contro l'Atalanta l'11 marzo. Dalla parte opposta c'èQuella di oggi è la, la 31esima edizione in casa dei partenopei.. L'Ultima vittoria del Napoli in casa contro il Verona in Serie A risale al 19 ottobre 2019 (Napoli-Verona 2-0), l'ultimo pareggio è del 7 novembre 2021 (Napoli-Verona 1-1), mentre l'ultima sconfitta del Napoli in casa contro il Verona in Serie A è del 2 gennaio 1983 (Napoli-Verona 1-2).Oggi tutti in campo alle 18, arbitra La Penna, con Nasca al Var.Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano.Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli; Lasagna, Duda; Gaich.