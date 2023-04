La serata di Champions League e la sua direzione della gara Milan-Napoli, valida per i quarti di finale e vinta 1-0 dai rossoneri, l'arbitro rumeno Istvan Kovacs se la ricorderà per un bel po'. E non per le polemiche inevitabili scatenate dai tifosi azzurri, alcuni dei quali si stanno riunendo in class action per chiedere i danni per il risultato finale, bensì perché, e questo è più importante, anche la stessa Uefa ha bocciato in toto il suo arbitraggio.



NON ARBITRERA' PIU' IN STAGIONE - Il designatore e presidente della Commissione Arbitri della Uefa, l'italiano Roberto Rosetti, era presente a San Siro e non ha gradito lo stile di arbitraggio di Kovacs. Il mancato giallo a Leao per la bandierina calciata e il cambio di metro arbitrale dall'intervallo in poi sono errori troppo grandi, che, come riportato da Il Mattino, lo porteranno all'esclusione dalle designazioni del federcalcio europea fino alla fine di questa stagione.



DE LAURENTIIS DA CEFERIN - E Aurelio De Laurentiis? Solitamente iper-critico in pubblico con la Uefa, questa volta ha scelto la linea della riservatezza. La rabbia c'è, ma la benzina sul fuoco non sarà buttata a mezzo stampa. La chiamata per sottolineare il fastidio per la direzione arbitrale c'è stata, ma si è limitata solo a questo. "Parlerò solo a fine stagione di Ceferin" aveva detto dopo l'intervento a gamba tesa sulla trasferta vietata ai tifosi dell'Eintracht, ma la sensazione è che lo scontro non si fermerà.