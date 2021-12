Il Napoli questa mattina si è allenato a Castel Volturno, ultima sessione prima della partenza di questo pomeriggio in vista della sfida di domani contro il Milan a San Siro. Da Castel Volturno non arrivano le migliori notizie, ecco il report con le ultime sugli infortunati:



La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Koulibaly, Fabián Ruiz, Osimhen e anche Insigne hanno svolto lavoro personalizzato sul campo 1. Mario Rui ha svolto parte della seduta in gruppo e parte allenamento personalizzato.