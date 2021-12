Il Napoli nell'ultimo mese ha dovuto rinunciare ad un elemento chiave. Victor Osimhen si fermava lo scorso 21 novembre in seguito ad un durissimo scontro con Skriniar che ha costretto il nigeriano ad operarsi al volto. L'attaccante nigeriano dieci giorni fa è tornato a correre, ad allenarsi da solo a Castel Volturno, per ritrovare la condizione migliore e farsi trovare pronto quando avrà l'ok medico per tornare a giocare.



Tra oggi e domani sarà pronta la speciale maschera protettiva realizzata per Osimhen, che verrà così collaudata e potrebbe essere utilizzata settimana prossima. Stando a quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, però, non potrà tornare in campo già contro lo Spezia, ma l'obiettivo del Napoli è riaverlo il 6 gennaio contro la Juventus. Per riuscirci servirà l'ok della Nigeria che dopo Natale inizierà il ritiro di preparazione alla Coppa d'Africa.