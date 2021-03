Aggiornamenti importanti dall'allenamento del Napoli in vista della partita di domani contro il Milan. C'è un rientro in gruppo, ma anche due stop in difesa. Queste le novità dal report ufficiale del club: "Lozano ha svolto l’intera seduta in gruppo. Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra e in piscina. Rrahmani in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina presso la clinica Pineta Grande, ha riportato una elongazione del bicipite femorale destro. Sarà rivalutato tra 10 giorni. Manolas ha svolto lavoro personalizzato in campo".