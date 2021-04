Domani il Napoli affronterà la Juventus all'Allianz Stadium in vista del recupero della terza giornata di Serie A che si sarebbe dovuta giocare ben 6 mesi fa. Gli azzurri questa mattina si sono allenati, ecco il report dell'allenamento:



La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente lavoro di velocità, possesso palla a tema ed esercitazione tattica. David Ospina è stato sottoposto a controllo, come previsto, alla Clinica Pineta Grande con il Dottor Domenico Falco. Il giocatore ha svolto l'intera seduta in gruppo.