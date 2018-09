Il Mattino svela i dettagli sul possibile rinnovo di Dries Mertens con il Napoli: "Nessuno ha esercitato la clausola a luglio e questo è stato motivo di gran sollievo per il mondo azzurro. Ma ora il Napoli sta già preparando un piano per blindare Ciro: non a caso domenica pomeriggio, nell'albergo dove il Napoli alloggiava a Genova, sono stati visti a colloquio con il ds Giuntoli i legali della Stirr Associates che tengono in cura gli affari di Mertens. Il suo contratto scade nel 2020, però è probabile che il club azzurro stia già gettando le basi per un prolungamento del contratto. Un modo anche per rassicurarlo sull'importanza del suo ruolo qui al Napoli: d'altronde, De Laurentiis, non ha mai dato disponibilità a trattare la sua cessione. Col rinnovo, il club azzurro pensa di togliere la clausola da 28 milioni (25 milioni più il premio di formazione) che tornerà a incombere la prossima estate. Il Napoli pensa a un altro anno di contratto, gli agenti vogliono tenere la clausola in caso di proposta cinese. Ma la vogliono bassa".