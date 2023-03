Vigilia di Champions per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani affronterà l’Eintracht Francoforte per il ritorno degli ottavi di finale. Lavoro mattutino per gli azzurri al Konami Training Center di Castel Volturno. Come sempre volti distesi, tanti sorrisi e scherzi tra compagni. Prima fase di attivazione atletica, seguita dal consueto torello. Dopodiché messa in campo e partitina, alla quale hanno preso parte anche Kim, Meret e Lozano. Ancora out Raspadori.