Si chiama Simona Tabasco ed è la 28enne attrice napoletana protagonista della serie "The White Lotus". "E una donna che immagina di dominare gli uomini per farne quello che vuole - racconta l'attrice rispetto al suo personaggio in un'intervista rilasciata a iodonna.it -. I miei personaggi hanno qualcosa di scomodo, disturbante...".



Sugli schermi, abbiamo già ammirato Simona Tabasco nei panni della dottoressa Elisa Russo al fianco di Luca Argentero nelle due stagioni di Doc – Nelle tue mani, e in quelle della poliziotta Alex in I bastardi di Pizzofalcone (ora è sul set della quarta stagione). The "White Lotus 2" è stata l’occasione di entrare in una grande produzione americana.



Su Instagram, la Tabasco ha una pagina ufficiale seguita da 304.000 followers.



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI SIMONA TABASCO!