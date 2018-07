In casa Napoli è il giorno di Fabian Ruiz. Il centrocampista classe 1996 è a Roma e sosterrà nel primo pomeriggio le visite mediche a Villa Stuart, prima di recarsi negli uffici della Filmauro per firmare un contratto di cinque anni con il club partenopeo. La società De Laurentiis verserà nelle casse del Betis i 30 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Secondo colpo per il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, che si assicura il centrocampista spagnolo dopo l'arrivo di Simone Verdi. In arrivo anche i due nuovi portieri azzurri Meret e Karnezis, che saranno domani a Roma per le visite.