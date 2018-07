Il giorno dopo Fabian Ruiz, tocca a Alex Meret sottoporsi alle visite mediche col Napoli. Nei giorni scorsi il club del presidente De Laurentiis ha trovato l'accordo con l'Udinese per l'acquisto del giovane portiere, lo scorso anno in prestito alla Spal, e Karnezis per circa 30 milioni di euro. Dopo i test di oggi, Meret si sposterà negli uffici della FilmAuro per firmare il suo nuovo contratto.



12.15 VISITE AL VIA - Meret è arrivato poco fa alla clinica di Villa Stuart, a Roma, e ha iniziato le visite mediche col Napoli.