Dino Zoff ha parlato a CalcioNapoli24 Live: "Meret? Parlavano bene di lui giù diversi mesi fa, quando c’era Scuffet qui parlavano di Meret. Ha fatto bene in Serie B e discrete cose in Serie A. Potrebbe essere un signor portiere, ma bisogna attendere. Somiglianze? Non anticipiamo le cose, lui è abbastanza completo, ma non facciamo somiglianze, credo che il Napoli abbia fatto bene a prenderlo. Non so, mi pare abbia preso anche Karnezis, che aveva fatto un grandissimo campionato. Sarebbe un grande binomio. I giovani pronti per il Napoli? Lo dimostra il campo, le chiacchiere stanno a zero. Un consiglio ad Ancelotti? Meret, direi che deve prenderlo, è un portiere che assicura prestazioni e continuità”.