Come riferisce il portale gonfialarete.com, l'attaccante del Napoli Amin Younes è stato operato in Germania al tendine d’Achille e adesso ha cominciato la fase di rieducazione. E’ molto probabile che in questa settimana, al massimo la prossima, venga a Roma per farsi visitare a Villa Stuart e verificare lo stato del suo piede, così da organizzarsi con lo staff sanitario del Napoli per un completo recupero tendente ad inserirlo gradualmente nella rosa di Carlo Ancelotti.