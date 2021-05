Tra poco più di un mese aprirà ufficialmente il calciomercato estivo. Il Napoli è al lavoro per mettere a segno qualche colpo in entrata, con alcuni reparti da rinforzare, viste anche le partenze.



La mediana ha bisogno di qualche innesto e il nome più in voca in casa Napoli è quello di Mattia Zaccagni. Oggi la Gazzetta dello Sport parla di acquisto concluso o quasi da parte di Cristiano Giuntoli: c'è l'accordo con il Verona, anche se dietro l'angolo c'è l'opzione Milan.