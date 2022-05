Come riportato dal Quotidiano di Puglia, il terzino destro del Napoli, Alessandro Zanoli, potrebbe finire in prestito al Bari in Serie B, visti gli ottimi rapporti tra i pugliesi e i partenopei. Zanoli, classe 2000, grazie alle positive prestazioni delle ultime settimane è stato chiamato anche dal ct della Nazionale Roberto Mancini per lo stage azzurro.