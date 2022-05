In questo weekend calcistico, ma sono stati emessi anche tutti i verdetti degli altri campionati che, di conseguenza,e che, come ogni anno, vedrà le formazioni qualificate suddivise in fasce.Vincendo lo scudettoe assieme ai rossoneri ci saranno anche il(campione di Premier), il(vincitore della Liga), il(campiona in Portogallo), il(titolato in Bundesliga) e il(vincitore in Francia). Oltre ai campioni dei rispettivi paesi c'è in prima fasciavincitore dell'Europa Leagua. L'ultimo posto invece potrà essere destinatoIn seconda fascia finiranno, oltre a una fra Liverpool e Ajax, il Barcellona, l'Atletico Madrid, il Siviglia il Chelsea, il Tottenham, il Lipsia e la Juventus che mantiene un ranking positivo che gli ha evitato rischi inutili.Il ko nella corsa scudettopesa doppiamente per i nerazzurri che dalla prima fascia della passata stagione scivolano invece in terza fascia, dove ci sarà anche l'ultima italiana qualificata, il, a cui si aggiungonoL'ultima delle 8 squadre in corsa per la terza fascia potrebbe essere una fra Celtic, Marsiglia e Bruges, uniche altre squadre certe della qualificazione, ma al momento in lizza soltanto per la 4a fascia. Le altre passeranno tutte o quasi dai playoff di qualificazione a inizio annata e potrebbero ancora escludere queste tre dalla terza facendole scivolare nella quarta urna.