Piotr Zieliński, centrocampista del Napoli, parła a Sky dopo la partita pareggiata col Barcellona: "Il risultato è buono, il secondo tempo andava giocato meglio. Ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato di perdere. Però alla fine buon pareggio: a Napoli ci sarà una bella partita, un po' diversa secondo me".



CUORE - "Sapevamo che giocavamo al Camp Nou contro il Barcellona, è sempre difficile. Hanno giocatori di qualità, dovevamo correre tanto: alla fine siamo soddisfatti soprattutto del risultato".



FARE GOL AL CAMP NOU - "Bellissimo. È venuta anche la mia famiglia, con mio padre e mio fratello. Mio fratello è un grandissimo tifoso del Barcellona, era bello fare gol in questo stadio oggi".



CONTRO L'INTER... - "È stata un po' colpa nostra, ci siamo abbassati troppo sia con l'Inter che questa sera. Dobbiamo tenere palla e proporre il nostro gioco, invece quando corriamo e perdiamo energie diventa difficile creare qualcosa avanti".



SUL RITORNO - "Qualcosina in più a livello qualitativo, di tenere un po' di più la palla, anche davanti al nostro pubblico fantastico. Abbiamo fatto vedere diverse volte che a Napoli possiamo giocare alla grande con le grandi squadre. Spero che sarà una bella serata".