Nella giornata di ieri i calciatori del Napoli sono stati sottoposti a nuovi tamponi anti-Covid. Sono risultati tutti negativi e tra loro, finalmente, anche Zielinski ed Elmas non sono più positivi.



Dopo tre settimane di reclusione possono unirsi alla squadra. Non lo faranno però da oggi, non sono ancora pronti per la trasferta di Benevento. Nei prossimi giorni saranno sottoposti a visite mediche che gli permetteranno di rientrare in gruppo per essere a disposizione di Gattuso il prima possibile.