Intervistato dai colleghi di Kiss Kiss Napoli, l'azzurro Piotr Zielinski ha commentato così il momento di forma del suo Napoli: "E' un periodo strano, dove la palla non entra mai. Dobbiamo, però, continuare a creare occasioni ed evitare di subire in difesa. Ci dispiace per il pareggio, meritavamo di vincere. La speranza è quella che dalla prossima settimana la fortuna inizi a girare nuovamente nei nostri confronti, ritrovando la porta con maggiore continuità. Contro il Torino abbiamo giocato con qualità e determinazione, concedendo giusto qualcosa in difesa. Peccato, perché ci è mancato soltanto il gol. L'Europa League? Siamo concentrati sia sul campionato che sull'Europa League. Sappiamo che non possiamo commettere passi falsi in Serie A, chi ci insegue spinge sempre tanto. Il giovedì, poi, penseremo all'Europa League. Vogliamo dire la nostra in ambedue le competizioni".