Piotr Zielinski ha avuto un inizio di stagione veramente complicato, dato che è risultato positivo al Covid-19 e ci ha messo un po' per ritrovare i ritmi giusti. La sua può essere considerata un'annata positiva, finalmente sono venute fuori tutte le sue qualità con maggior continuità.



Una delle giocate che riesce spesso a Zielinski è il tunnel. Il polacco, infatti, è primo per tunnel riusciti in Serie A. Ben 14 per lui, lo segue Muriel a 9, ancora dietro Spinazzola, Traoré e Djuricic a quota 8.