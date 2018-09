Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, commenta a Sky Sport il pareggio sul campo della Stella Rossa in Champions: "C'è tanta rabbia e siamo delusi. Siamo venuti qua per vincere e fare tre punti, abbiamo creato ma alla fine ci è mancata la cattiveria davanti alla porta: abbiamo sbagliato troppo nell'ultimo passaggio, dispiace di aver pareggiato. Come va con il 4-4-2? Bene, siamo in tanti a giocare tra le linee e ci sono sempre soluzioni. Si vedeva che sappiamo giocare bene, peccato: abbiamo creato abbastanza senza però riuscire a vincere. In ogni partita ci sono situazioni nelle quali arrivo al tiro. Potevo farlo anche oggi due o tre volte e invece l'ho passata".