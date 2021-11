Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Legia Varsavia: "Sapevamo che non sarebbe stata facile, soprattutto all'inizio abbiamo sbagliato sul gol subito, è mancata la comunicazione. Per il resto abbiamo gestito bene la partita, l'abbiamo dominata e il secondo tempo è stato fantastico".



Due gol consecutivi, che è successo?

"Quello che deve succedere sempre. Devo dare il meglio per la squadra, così le partite si vincono".



Sei andato subito deciso a prenderti il pallone per calciare il rigore.

"Volevo tirarlo subito, da quando ha fischiato. Anche stamattina ho parlato col mio agente e gli ho detto che mi sentivo che ci sarebbe stato un rigore e l'avrei segnato. Ma sono contento soprattutto per la squadra".



Che stagione può essere per il Napoli?

"Finora stiamo facendo grandi cose e dobbiamo continuare così. Abbiamo una squadra forte, spero che ci possiamo togliere grandi soddisfazioni".