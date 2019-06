Piotr Zielinski, impegnato con la nazionale della Polonia, ha parlato del suo futuro: ''Ho eliminato l'alternanza delle prestazioni e negli ultimi mesi mi sono sempre comportato bene negli ultimi mesi in campo. Anche Modric non aveva tanti obiettivi, eppure ha vinto il Pallone d'Oro. La cosa principale è dare il meglio, studiare l'avversario e trarre le giuste conclusioni. Sono felice della stagione disputata. Anche l'arrivo di Ancelotti mi ha dato molto, è un allenatore dalla grande personalità e con una vasta esperienza. Ha cercato di cambiare la mia posizione, mi ha aiutato a diventare un giocatore universale. L'allenatore mi ha fatto capire quanto possa essere importante riuscire a svolgere più compiti e credo che il prossimo anno insieme faremo ancora meglio. Credo che il prossimo anno a Napoli giocherò in due posizioni, cioè mezzala ed esterno di sinistra. A volte sono costretto a giocare più arretrato, un ruolo di grande responsabilità ma mi trovo bene anche in quella posizione. Parlando spesso con Ancelotti e Giuntoli mi hanno detto di credere in me stesso, penso che le cose stiano andando sempre meglio. Sono sicuro che la prossima stagione sarà quella della consacrazione. Credo di aver disputato un'ottima stagione, sono cresciuto, raccolto esperienza. Il prossimo anno tutto questo mi servirà. L'importante è che la squadra abbia fatto bene. Io sto bene a Napoli, riesco a distinguermi anche se giochiamo con la Juve, dimostrando che posso dare molto anche nei big match. Ho fatto il mio record di gol, ma potevo segnare di più, visto che ho colpito tre pali e altre volte mi hanno bloccato tiri sulla linea di porta. Ora tiro di più da lontano e, a volte, faccio dei bei gol''.