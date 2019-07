Caro Aurelio, è arrivato il momento di agire. È giunto il momento di prendere in mano il destino del tuo Napoli, in una stagione fondamentale: perché senza risultati sarà addio a Carlo Ancelotti, sarà addio ai sogni di gloria connessi a questo progetto tecnico, sarà addio anche a un certo tipo di espansione internazionale.



Sai Aurelio, da Madrid sussurrano che se James Rodriguez non verrà, sarà colpa tua, perché non hai saputo alimentare un'operazione che Carlo Ancelotti ha impostato, sfruttando tutto il suo spessore. Sarebbe stato più opportuno chiarirvi prima, non facendo apparire anche una divisione che in realtà è stata fin troppo evidente: da un lato Ancelotti che ha voglia di costruire un Napoli pronto a competere con giocatori senza pensare alle plusvalenze, dall'altro la società che ha il desiderio di programmare acquisti che non sacrifichino troppo le casse societarie e che soprattutto possano anche esser frutto di nuova economia per il club.



Aurelio, ora devi scegliere: oggi Zielinski ha parlato di un gruppo che sogna un calciatore di “un livello assoluto” come James Rodriguez, che la rosa spera di avere in squadra un giocatore con una tecnica straordinaria. Solo con gente come James, si sa, puoi competere a certi livelli ed i messaggi sono chiari anche dai tuoi calciatori.



Caro Aurelio, credo ti tocchi fare investimenti importanti, anche perché ci vuole un attimo a guardare al Bari, agli introiti della Champions, alle cessioni che il Napoli sta effettuando, ad altri aspetti che hanno sempre tenuto un fronte aperto di contrasto con la tifoseria. Chiedere un Napoli vincente è sbagliato, perché vincere per un club come il Napoli non può essere un obbligo. Giusto, però, rifarsi ancora alle parole di Zielinski: “Vogliamo e dobbiamo essere più competitivi dello scorso anno in tutte le competizioni”. È quello che, sommessamente, sosteniamo da tempo.



Tocca a te, Aurelio De Laurentiis: hai la possibilità di concretizzare un Napoli che torni a far volare con la fantasia e che metta paura davvero a tutti, a partire dal tuo miglior nemico, Maurizio Sarri ed alla 'sua' Juventus.