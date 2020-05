Ancora oggi credo che la lezione non sia stata metabolizzata: da tifosi e dirigenti, da addetti ai lavori ed appassionati.Ed allora capita che nelle ultime ore, se si ama questo sport, se si hanno quegli interessi legati alla voglia di lavorarci onestamente all'interno, se si spera che possa uscirne migliorato da questa crisi, di poternella Bergamo martoriata dai morti e dal vuoto che il virus ha creato.In tal senso, arriva dal Napoli una bella lezione, partita fin dai primi giorni dell'emergenza, quando anche Agnelli e Gasperini avevano ancora la bussola fuori sincro.Stando alle condizioni di partenza in Spagna ed Inghilterra,È stato un Aurelio coerente, attento politico: ed è giusto anche svelare qualche dettaglio quando si iniziano a deporre le armi della contesa politica. Perché se il calcio riparte, un pizzico di merito lo ha proprio(che vien fuori ogni qual volta ribadisce con ostinazione: “non sono un nemico del calcio”, se non lo sei, non c'è mica bisogno di ripeterlo ad ogni intervista, soprattutto se non ti viene chiesto).L'unico aspetto nel quale non ci riconosciamoda dare ad un periodo che l'ha vista protagonista anche di gesti meravigliosi per la città di Napoli e la Campania tutta.