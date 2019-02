In molti hanno criticato la scelta del Napoli di menzionare il Dalian come “i cinesi” nel tweet che, di fatto, dovrebbe solo aver procrastinato il passaggio di Marek Hamsik in estremo oriente. C'è chi ha parlato di gestione dilettantesca dei social, chi ha accusato De Laurentiis, chi l'area comunicazione. Francamente, l'ho ritenuta, dal primo momento, una semplice caduta di stile che potrebbe, in qualche modo, nascondere dei segnali del più classico parlare a nuora perché suocera intenda.



SENZA RISPETTO. Se chiudiamo la parentesi del tweet, necessario per far uscire allo scoperto il Dalian, possiamo affrontare il nodo che ritengo cruciale. Un tifoso appassionato, uno di quelli (ed a Napoli sono la maggioranza) che legge e s'informa sta vivendo delle giornate estremamente difficili. “Dottò, ma Hamsik che fa?”: è la domanda che mi sarò sentito porre decine di volte nelle ultime ore. Peccato che la mia verità non sia la verità assoluta, perché io non rappresento il Napoli, così come non dovrebbe farlo nessun giornalista, salvo che non appartenga all'ufficio stampa del club. Per il rispetto, invece, che si deve ai tifosi, oggi avrebbe dovuto parlare Carlo Ancelotti. Hamsik, Albiol, la Fiorentina: in un mondo normale, i tifosi, quelli che consentono a tutto questo circo di esistere, avrebbero il diritto di sentire la sua voce, di essere informati e non depistati. Forse, nel paese della sventolata democrazia diretta più finta e secretata al mondo, mi sbaglio io: non ascoltare Carlo Ancelotti è normale. Tipo come accade per le carte della Tav o per tanti altri misteri da repubblica delle banane. IL DISTACCO. Si è molto discusso in questi giorni anche sulle parole di ADL sul San Paolo vuoto. Credo che questa mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, tenere Ancelotti ammutolito in un momento del genere contribuisca a questa disaffezione dallo stadio. Cambia zero che Ancelotti parli domani nel post-gara: ogni occasione persa che possa implementare il rapporto tra Napoli ed il Napoli, soprattutto in un momento del genere, è qualcosa che aumenta le frizioni. Oggi era, semplicemente, doveroso far dire qualcosa ad Ancelotti: la Roma dopo il 7 ad 1 di Firenze ha portato regolarmente Di Francesco in conferenza.