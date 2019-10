E ora Aurelio De Laurentiis allontani Carlo Ancelotti. Perché, se, come si è sostenuto in settimana sul CorSport, finisce qui la lotta scudetto del Napoli, se il 6 ottobre è fallito l'obiettivo stagionale fissato dal tecnico, allora meglio salutarsi subito, caso mai assumendosi le giuste responsabilità e pensando ad una rescissione consensuale. Perché, se è vero che da ottobre a maggio sarà un lento trascinarsi, allora il Napoli viri su Allegri, Spalletti, Gattuso: mai come quest'anno di ottimi tecnici liberi ce ne sono tantissimi. Anche perché, se l'obiettivo è lottare per vincere, questo Napoli non può certo lottare per vincere la Champions. E lottare per vincere la Coppa Italia, francamente, è un insulto alla carriera di Carlo Ancelotti.



L'ULTIMA CHANCE - Quella appena esposta è una contro-provocazione legata a quanto si è detto la scorsa settimana. E ora che c'è la sosta, ci sono altre due settimane, nelle quali le polemiche spunteranno come funghi, dove si analizzerà dai più svariati (e forse anche improvvisati) punti di vista, perché il Napoli non gira. I dati sono eloquenti: nel ciclo di gare tra Cagliari, Brescia, Genk e Torino, il Napoli ha siglato solo due reti entrambe nella stessa gara. Quello che doveva essere il filotto che segnava il ritorno in grande stile del Napoli nella corsa a tre per lo scudetto si è trasformato nello specchio della scarsa fiducia di una squadra, in un ricordo del secondo anno di Benitez che già si affaccia nella mente dei supporter azzurri. Ancelotti può porre rimedio a tutto questo, ha l'ultima chance di non cestinare il terzo anno di carriera dopo Monaco di Baviera ed il primo sulla panchina del Napoli. Perché la Champions non sarà vinta dal Napoli ma può ancora regalare grandi soddisfazioni, perché un filotto di 10 vittorie consecutive in campionato è nelle gambe e nelle capacità del Napoli.



FIDUCIA - Il Napoli deve ritrovare fiducia nelle giocate, un gioco che consenta alla squadra di ritrovarsi, un'anima tattica nella quale riscontrarsi. Chi sostiene che il Napoli giochi senza grinta mette in dubbio la professionalità dei suoi calciatori e si sbaglia. Il desiderio di Ancelotti di sviluppare un calcio liquido, con calciatori che ricoprano più ruoli in particolare in fase di possesso, al momento, sta fallendo. Resta da capire se tutto il roster a sua disposizione è pronto ad affrontare questa evoluzione senza prima un'anima consolidata. Mazzarri prima e Sarri poi ottennero grandi risultati codificando principi ed imprimendoli nella mente dei calciatori: poche cose fatte bene. Il grande dilemma è capire che strada seguirà Ancelotti.