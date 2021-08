Quando sembrava tutto fatto per un pari a "Marassi", l'attaccante azzurro, gettato nella mischia un minuto prima, ha beffato Masiello sul cross di Mario Rui e ha messo il pallone alle spalle di Sirigu. Una gioia immensa per il popolo napoletano, che alla prima sosta del campionato ha potuto godere di due successi in altrettante gare della gestione del nuovo allenatore.Sperava Luciano di partire così e c'è riuscito.Che si è adattato anche da falso nueve. Un risultato speciale che permette a Spalletti diNon se la sta passando bene la Signora in questo momento., si è ritrovata ad avere solo un punto in classifica. Se ne è scappato allo United il portoghese fregandosene di tutti quei tifosi che speravano di poter festeggiare la Champions nei tre anni in bianconero.. Certo è che l'attaccamento alla maglia di CR7 è stato unico... Si è "disperato", infatti, per l'addio. Proprio non voleva andarsene. Per informazioni chiedere ai custodi della Continassa. Che lo hanno visto in lacrime quando ha svuotato l'armadietto. E che dire del saluto alla sua gente. Bella la lettera scritta... Naturalmente nulla di tutto questo è vero.Un ringraziamento particolare per la conquista della Champions da parte della Juve va al Napoli, che all'ultima giornata ha steccato col Verona e ha permesso il sorpasso agli avversari di sempre. Certo,Ma cosa vuoi che sia in Italia... Ormai ci si abitua a tutto figurarsi a qualche errore arbitrale. E se il ricorso del Napoli non verrà accettato la partitona con la Juve sarà orfana delperché si mette a rischio l'andamento di una partita che andava vinta.Sta di fatto cheDopo un anno e mezzo allo stadio ci saranno i tifosi. Lo spettacolo sugli spalti sarà eccezionale, ci si augura che anche in campo possa essere la stessa cosa.visto che Allegri dovrà dare vita ad un nuovo corso. Senza il Fenomeno che proverà di nuovo a vincere la Champions, allo United.