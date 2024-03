Napolimania: De Laurentiis ha fallito, (quasi) addio ai sogni di Champions

Ripetersi è sempre complicato, soprattutto se bisogna vincere nuovamente lo scudetto in seguito ad una stagione storica come quella deldello scorso anno. Madi una squadra che alla trentesima giornata di campionato si ritrova fuori dalle coppe e soprattutto. Uno scenario tanto triste quanto reale, che ha restituito al pubblico la dimensione effettiva di oggi degli azzurri, dei quali sembra impossibile immaginare una crescita, un percorso differente da quello che si è visto fino ad oggi.(nonostante ne abbia, eccome).

Questo quanto viene fuori dalla partita contro. Un primo tempo interamente regalato alla Dea, brava a colpire con questo uno-due, che ha sfruttato una debolezza evidente diLo si evince dalle rincorse che non ci sono, dal primo gol che è frutto di una passività collettiva, quando tutti restano a guardare lasciando spazio, tempo e pensiero ain area di rigore. Lo specchio del momento e, allargando ancor di più, della stagione.

Perché il Maradona non resta a guardare, i napoletani sono feriti da ciò che stanno vedendo.Nulla da aggiungere, sono parole tanto chiare quanto dirette. Rappresentano tutta la delusione del momento, di uno scudetto scivolato via con troppa facilità. Passare dalla gioia di un anno fa a questa situazione è doloroso per un tifoso. EC'è il discorso sportivo, con la lotta per il titolo mai fatta e la zona Champions che si allontana diventando quasi un. C'è quello progettuale, perché tutto nasce da lì e dalle scelte sbagliate che sono state fatte ad agosto tra acquisti e allenatore (e allenatori). Ma ancor di più questoE quel coro, quei fischi, quella frustrazione fanno percepire ancor di più il dolore.

perchéhanno la possibilità di allungare rispettivamente a +nei posticipi. Si aggiunge l'Atalanta, che se dovesse vincere il recupero con la Fiorentina volerebbe addirittura a +8. La matematica non condanna il Napoli, ma bisogna essere realistici e comprendere che il divario si fa serio e soprattutto la differenza di corsa tra gli azzurri e chi è davanti è evidente.. La testa deve andare lì, a questo punto. Resta il fatto che quella con l'Atalanta era l'ultima spiaggia e il Napoli non ne è uscito vivo. Tutto è naufragato, ancor di più.