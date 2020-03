In un momento del genere, provare a scrivere di calcio diventa quasi impossibile. Giusto riflettere, invece, partendo dai fatti: come tutti i presidenti di Serie A,L'onda del, in una strada, come sempre, tutta italiana:. Non si fa altro che alimentare questo circuito della paura, quando andrebbe intrapreso un percorso lineare, netto: in momenti del genere, c'è una riunione, una sola, si decide e si va avanti, scegliendo quella strada.che riesce nell'impresa di scontentare tutti, passando per un sindacato dei calciatori che si è mosso in modo tardivo e rispondendo a logiche elettorali. Per non parlare della Lega e dei vertici dello sport: pare che abbiano scoperto tutti con Juventus-Inter gli interessi che ci sono nel calcio, pare che abbiano scoperto tutti con il coronavirus che il calcio vale svariati miliardi di euro. Miliardi di euro. Miliardi di euro., che vengano pagati e premiati per i risultati che ottengono, che la Serie A divenga industria a parte per quello che genera, così come diventino indipendenti gli arbitri, in una loro corporazione professionale., forte, autonoma: e che abbia a cuore il bene del calcio, che poi si traduce anche nel bene dei portafogli di chi di dovere. Pensare di voler cancellare il business dal calcio è ridicolo, riflettere su un nuovo modo di far girare un mondo che si sta trasformando in un circo piuttosto ridicolo diventa fondamentale.