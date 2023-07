Finalmente ha coronato il sogno di diventare uno strisciato l’ex direttore sportivo del Napoli scudettatoHa dimenticato pure lui l’amarezza del titolo perso nel 2018. Ma quando chiama la Signora non si può dire di no.Ci sta. Otto anni agli ordini di De Laurentiis l’hanno sfiancato. Aveva l’obbligo di stare zitto e poteva esprimersi solo prima delle gare di campionato e di Champions. Adesso avrà la parola facile. D’altronde mai nella sua carriera partenopea aveva avuto la fortuna di finire sulle prime pagine dei quotidiani sportivi.I titoli si sono sprecati. Vai col liscio. Ora sì che si ragiona. Fare sempre lo yesman lasciando la notorietà al suo presidente doveva pur finire.Lui che con il Carpi aveva fatto faville, fu scelto dall’amministratore del Napoli, Andrea Chiavelli, per sostituire Riccardo Bigon. Timidamente si inserì in un contesto molto più grande di lui.. Il patron ha provato a fargli capire che scegliere la Juventus non sarebbe stato opportuno per varie ragioni. Ma non ha voluto sapere niente. Ha rinunciato anche a dei soldi pur di trasferirsi a Torino.. Che non ha mai sopportato calcisticamente parlando. Ma per la Signora si va d’accordo con tutti. Adesso, però, dovrà cercare di esprimersi al massimo provando a far rinascere una squadra decaduta per varie ragioni.La musichetta Champions la sentirà il martedì e il mercoledì in tv. La sua Juventus, infatti, giocherà la Conference. Ripartirà, dunque, dal basso Giuntoli per provare a riportare Madama nel posto che si merita.dello scudetto ma sarà fischiato come tutti quelli che sono scappati dal Napoli. Ci sta. Intanto De Laurentiis è pronto a rinnovare il contratto di Osimhen. Senza direttore sportivo sta facendo tutto lui. Poi magari un uomo mercato lo prenderà pure. Ma non per scegliere solo i calciatori ma anche per creare un filtro tra la proprietà e lo spogliatoio. Si è fatto il nome di Massara che ha lavorato con Garcia ai tempi della Roma. Ma pure Tare ha qualche chance. Di certo Aurelione sa cosa fare…